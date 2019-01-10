Александр Ревва рассказал фанатам, как ему отдыхается с семьей на Кубе

Александр Ревва, известный широкой публике как Артур Пирожков, любит радовать почитателей своего таланта яркими и необычными снимками. На новом фото, опубликованном в Instagram, знаменитый артист позирует вместе с очаровательными дочерьми Амели и Алисой, и любимой женой Анжеликой на фоне Атлантического океана. Актер признался поклонникам, что ему пришлось провести семь дней без смартфона. Возможно, Александр Ревва прервал общение с миром по причине высокой стоимости связи на одном из самых больших островов кубинского государства.Большинство фанатов порадовались за кумира, проводящего свободное время с семьей на экзотическом острове: "Какие же вы молодцы! Нашим мужчинам учиться у вас надо!", "Хорошего отдыха", "Это настоящее счастье", "Какие красивые все", "Фантастика", "Как приятно смотреть на счастливую семью! Пусть ваша семейная идиллия продлится как можно дольше, а другие звезды может научатся ценить семью и не размениваться!!!", "Прекрасная семья".