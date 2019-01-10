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Александр Ревва рассказал фанатам, как ему отдыхается с семьей на Кубе

Известный российский юморист Александр Ревва проводит новогодние каникулы вместе с супругой и детьми на Кубе. На днях артист показал в личном блоге Instagram новый снимок с отдыха на океанском побережье и рассказал фанатам, как провел семь дней без мобильного телефона.

Александр Ревва рассказал фанатам, как ему отдыхается с семьей на Кубе

Александр Ревва, известный широкой публике как Артур Пирожков, любит радовать почитателей своего таланта яркими и необычными снимками. На новом фото, опубликованном в Instagram, знаменитый артист позирует вместе с очаровательными дочерьми Амели и Алисой, и любимой женой Анжеликой на фоне Атлантического океана. Актер признался поклонникам, что ему пришлось провести семь дней без смартфона. Возможно, Александр Ревва прервал общение с миром по причине высокой стоимости связи на одном из самых больших островов кубинского государства.

Большинство фанатов порадовались за кумира, проводящего свободное время с семьей на экзотическом острове: "Какие же вы молодцы! Нашим мужчинам учиться у вас надо!", "Хорошего отдыха", "Это настоящее счастье", "Какие красивые все", "Фантастика", "Как приятно смотреть на счастливую семью! Пусть ваша семейная идиллия продлится как можно дольше, а другие звезды может научатся ценить семью и не размениваться!!!", "Прекрасная семья".



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:26

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