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Вышел трейлер фантастической комедии «Матрешка»

В Сети опубликовали трейлер комедии «Матрешка». Героиня фантастического фильма после смерти оказывается в «воронке времени» и проживает один и тот же день, причём каждый раз она умирает. Автором проекта является стриминговый сервис Netflix.
Вышел трейлер фантастической комедии «Матрешка»

Главную роль в кинофильме сыграла Наташа Лионн, звезда сериала «Оранжевый - хит сезона» и фильма «Американский пирог». Популярная актриса выступает одним из создателей новой кинокартины, она же является соавтором сценария. Согласно сюжетной линии, главная героиня является на вечеринку, в ходе которой наступает её смерть от несчастного случая. Оказываясь во временной воронке, девушка находится в одном и том же дне. При этом она раз за разом уходит из жизни, причём умирает она разными смертями. Это происходит ежедневно, в конце дня.

Трейлер опубликован на хостинге YouTube. Выход киноленты «Матрешка» в широкий прокат ожидается в начале первой декады февраля нынешнего года. В переводе на английский фильм называется Russian Doll.



 
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Культура
Добавил: Ким Герман Сегодня, 14:38

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