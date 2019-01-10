Анастасию Волочкову раскритиковали в Instagram за селфи топлес
Анастасию Волочкову раскритиковали в Instagram за селфи топлес на Мальдивах. Хейтеры посчитали, что балерине не стоит так часто показывать обвисшую грудь.
Волочкова, отдыхая на океаническом берегу, продолжает выставлять в свой блог множество откровенных пляжных снимков. Порадовав поклонников фотографией без купальника под пальмой, танцовщица на этом не остановилась и сделала аналогичное селфи в воде, прикрыв часть груди рукой. Фото понравилось читателям балерины ещё меньше предыдущих, и комментаторы принялись осыпать автора критическими замечаниями.
Так, кому-то не понравились слишком тёмные и странно нарисованные брови. Другие отметили, что выдающийся бюст Волочковой обвис, и лучше бы его прятать, а не демонстрировать на весь мир.
Третьи задались вопросом, что думает балетмейстер "Большого театра" Майя Плисецкая о выходках знаменитой примы. Волочкова на это всякий раз отвечает, что ругают её лишь завистники, которые никогда бы не смогли повторить карьерного успеха звезды.
Волочкова, отдыхая на океаническом берегу, продолжает выставлять в свой блог множество откровенных пляжных снимков. Порадовав поклонников фотографией без купальника под пальмой, танцовщица на этом не остановилась и сделала аналогичное селфи в воде, прикрыв часть груди рукой. Фото понравилось читателям балерины ещё меньше предыдущих, и комментаторы принялись осыпать автора критическими замечаниями.
Так, кому-то не понравились слишком тёмные и странно нарисованные брови. Другие отметили, что выдающийся бюст Волочковой обвис, и лучше бы его прятать, а не демонстрировать на весь мир.
Третьи задались вопросом, что думает балетмейстер "Большого театра" Майя Плисецкая о выходках знаменитой примы. Волочкова на это всякий раз отвечает, что ругают её лишь завистники, которые никогда бы не смогли повторить карьерного успеха звезды.
"Всё же Мальдивы мой любимый уголок на Земле. Он мне очень подходит, а я всегда гармонично вписываюсь в эти райские пейзажи", - пишет балерина.