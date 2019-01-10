Анастасию Волочкову раскритиковали в Instagram за селфи топлес

"Всё же Мальдивы мой любимый уголок на Земле. Он мне очень подходит, а я всегда гармонично вписываюсь в эти райские пейзажи", - пишет балерина.

Волочкова, отдыхая на океаническом берегу, продолжает выставлять в свой блог множество откровенных пляжных снимков. Порадовав поклонников фотографией без купальника под пальмой, танцовщица на этом не остановилась и сделала аналогичное селфи в воде, прикрыв часть груди рукой. Фото понравилось читателям балерины ещё меньше предыдущих, и комментаторы принялись осыпать автора критическими замечаниями.Так, кому-то не понравились слишком тёмные и странно нарисованные брови. Другие отметили, что выдающийся бюст Волочковой обвис, и лучше бы его прятать, а не демонстрировать на весь мир.Третьи задались вопросом, что думает балетмейстер "Большого театра" Майя Плисецкая о выходках знаменитой примы. Волочкова на это всякий раз отвечает, что ругают её лишь завистники, которые никогда бы не смогли повторить карьерного успеха звезды.