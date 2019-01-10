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Nissan продемонстрирует технологию Invisible-to-Visible

В рамках выставки современной потребительской электроники CES развивающаяся компания Nissan продемонстрирует технологию Invisible-to-Visible (I2V), в которой невидимое превращается в видимое. Технология представляет собой дополненную реальность.

Nissan продемонстрирует технологию Invisible-to-Visible

В Nissan придумали ряд вариантов, одним из которых является полноразмерный спутник. В данном случае персонаж находится на соседнем кресле, подсказывая в процессе вождения, указывая направления и развлекая беседой во время автономной езды авто. Системой I2V виртуальный мир показывается на 360 градусов непосредственно вокруг транспортного средства.


В данном случае обеспечивается принцип Seamless Autonomous Mobility, так называемой «бесшовной автономной мобильности». Это данные о пробках, реальном состоянии автотрассы, связь с прочими людьми с помощью интернета, заказ местных гидов, дистанционно рассказывающих об имеющихся достопримечательностях и т.д. Гид либо инструктор-водителя может находиться в автомобильном салоне как спроецированный «аватар».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:22

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