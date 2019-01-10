



В рамках выставки современной потребительской электроники CES развивающаяся компания Nissan продемонстрирует технологию Invisible-to-Visible (I2V), в которой невидимое превращается в видимое. Технология представляет собой дополненную реальность.В Nissan придумали ряд вариантов, одним из которых является полноразмерный спутник. В данном случае персонаж находится на соседнем кресле, подсказывая в процессе вождения, указывая направления и развлекая беседой во время автономной езды авто. Системой I2V виртуальный мир показывается на 360 градусов непосредственно вокруг транспортного средства.В данном случае обеспечивается принцип Seamless Autonomous Mobility, так называемой «бесшовной автономной мобильности». Это данные о пробках, реальном состоянии автотрассы, связь с прочими людьми с помощью интернета, заказ местных гидов, дистанционно рассказывающих об имеющихся достопримечательностях и т.д. Гид либо инструктор-водителя может находиться в автомобильном салоне как спроецированный «аватар».