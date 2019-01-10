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Кристина Асмус поблагодарила поклонников за совет посетить шоу «La perle» в Дубае

Знаменитая российская актриса Кристина Асмус опубликовала в социальной сети Instagram пост, где поблагодарила своих подписчиков за совет о посещении аква-шоу «La perle» в Дубае. Увиденное смогло впечатлить не только ее дочь, но и саму артистку. Теперь она рекомендует поклонникам отдых в самом красивом городе ОАЭ.
Кристина Асмус поблагодарила поклонников за совет посетить шоу «La perle» в Дубае

Кристина Асмус не так давно посмотрела очень красивое шоу, которое проходит в Дубае. Посетить его ей порекомендовали многочисленные подписчики, когда узнали, что актриса впервые отправляется в ОАЭ. Благодарности своим читателям она посвятила целый пост и отметила в нем, что не зря послушала их совета. Ведь шоу ее настолько впечатлило, что она не смогла сдержаться и кричала «Браво».

Еще Кристина Асмус призналась, что еще пару дней испытывала восторг, а по ее коже неоднократно пробегали «мурашки». Также она подчеркнула, что Instagram «великая вещь», ведь здесь можно узнать о подобных мероприятиях. В свою очередь, звезда телесериала «Интерны» тоже посоветовала поклонникам обязательно поехать в Дубай и посмотреть «La perle», поскольку сложные декорации не позволят гастролировать с этим шоу по миру.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:15

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