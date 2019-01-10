Кристина Асмус поблагодарила поклонников за совет посетить шоу «La perle» в Дубае

Кристина Асмус не так давно посмотрела очень красивое шоу, которое проходит в Дубае. Посетить его ей порекомендовали многочисленные подписчики, когда узнали, что актриса впервые отправляется в ОАЭ. Благодарности своим читателям она посвятила целый пост и отметила в нем, что не зря послушала их совета. Ведь шоу ее настолько впечатлило, что она не смогла сдержаться и кричала «Браво».Еще Кристина Асмус призналась, что еще пару дней испытывала восторг, а по ее коже неоднократно пробегали «мурашки». Также она подчеркнула, что Instagram «великая вещь», ведь здесь можно узнать о подобных мероприятиях. В свою очередь, звезда телесериала «Интерны» тоже посоветовала поклонникам обязательно поехать в Дубай и посмотреть «La perle», поскольку сложные декорации не позволят гастролировать с этим шоу по миру.