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Юлия Пересильд оставила дочерям свою фамилию из-за разговора с дедушкой

Легендарная актриса и руководитель театра на Малой Бронной Юлия Пересильд в одном из своих интервью рассказала причину, по которой дала дочерям свою фамилию. По ее словам, на данный выбор повлиял разговор с ее дедушкой, который переживал, что их фамилия исчезнет.
Юлия Пересильд оставила дочерям свою фамилию из-за разговора с дедушкой
Юлия Пересильд призналась, что слова ее дедушки «врезались» ей в душу, и она решила послушаться его совета. Дело в том, что он переживал о продолжении своей фамилии в роду, ведь в их семье рождались только девушки. А это означало что, после их замужества фамилия Пересильд просто канет в лету. В итоге ее наследницы носят ее фамилию, а не знаменитого российского кинорежиссера Алексея Учителя.
Юлия Пересильд оставила дочерям свою фамилию из-за разговора с дедушкой

Таким же образом поступила и сестра Юлии Перестльд. По мнению актрисы, ее дедушка был бы очень этому рад. Еще знаменитость рассказала, что очень любит своих дочерей. Она по возможности берет их с собой на гастроли, так как не чувствует себя полноценной, когда их нет рядом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:43

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