Юлия Пересильд оставила дочерям свою фамилию из-за разговора с дедушкой



Юлия Пересильд призналась, что слова ее дедушки «врезались» ей в душу, и она решила послушаться его совета. Дело в том, что он переживал о продолжении своей фамилии в роду, ведь в их семье рождались только девушки. А это означало что, после их замужества фамилия Пересильд просто канет в лету. В итоге ее наследницы носят ее фамилию, а не знаменитого российского кинорежиссера Алексея Учителя.

Юлия Пересильд призналась, что слова ее дедушки «врезались» ей в душу, и она решила послушаться его совета. Дело в том, что он переживал о продолжении своей фамилии в роду, ведь в их семье рождались только девушки. А это означало что, после их замужества фамилия Пересильд просто канет в лету. В итоге ее наследницы носят ее фамилию, а не знаменитого российского кинорежиссера Алексея Учителя.





Таким же образом поступила и сестра Юлии Перестльд. По мнению актрисы, ее дедушка был бы очень этому рад. Еще знаменитость рассказала, что очень любит своих дочерей. Она по возможности берет их с собой на гастроли, так как не чувствует себя полноценной, когда их нет рядом.