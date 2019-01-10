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Прием гормональных таблеток может быть смертельно опасным

Специалисты считают, что популярные гормональные препараты, предназначенные для борьбы с болезненными симптомами менопаузы, могут иметь плачевные последствия для женщин. Это связано с тем, что прием таких таблеток вызывает риск появления тромбов в организме. Медики предупреждают: злоупотребление гормональными лекарствами ведет к смертельно опасной тромбоэмболии легких.

Прием гормональных таблеток может быть смертельно опасным

Гормонозаместительная терапия, как правило, назначается медицинскими специалистами, если менопауза протекает тяжело, сопровождается болью, головокружением и другими симптомами. Очень часто это связывают с дефицитом естественных гормонов в женском организме.
Во время менопаузы уровень гормона эстрогена резко снижается, а это вызывает нарушения в функционировании некоторых органов. Для восстановления гормона эстрогена гинекологи рекомендуют применять гормональные препараты. Но они имеют побочные эффекты, как и множество других лекарственных средств.

Так, представители Университета Ноттингема изучили данные 80 000 женщин и обнаружили: прием препаратов вызывал риск развития легочной тромбоэмболии, а также был причиной появления глубокого венозного тромбоза. Последствия таких заболеваний могут закончиться летальным исходом. Важно отметить: на рост опасности тромбозов влиял только прием гормональных лекарств в виде таблеток.
Прием гормональных таблеток может быть смертельно опасным[/center]
Специалисты рекомендуют представительницам прекрасной половины быть осторожными в выборе лекарственных средств, содержащих гормоны, если есть возможность в период менопаузы отказаться от подобного рода препаратов, поддерживая активный и здоровый образ жизни.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:10

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