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Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова рассказала обо всех минусах отдыха на Сейшелах

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Ольга Жарикова высказалась по поводу отдыха на Сейшельских островах, а также рассказала обо всех минусах этого курорта.

Как оказалось, несмотря на то, что Ольга довольно давно покинула скандально-известное реалити-шоу, за ее личной жизнью и микроблогами продолжают внимательно следить многочисленные поклонники «Дома-2».

Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова рассказала обо всех минусах отдыха на Сейшелах

Известно, что бывшая возлюбленная Александра Гобозова вернулась жить в свой родной город Санкт-Петербург, где познакомилась с новым избранником, имя которого Жарикова по-прежнему отказывается называть, указывая на то, что «счастье любит тишину».

Вчера Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором не только поинтересовалась у интернет-пользователей планируют ли они отдыхать в теплых краях в этом году, но и подчеркнула, что сейчас не собирается устраивать себе отпуск.

Также Жарикова поспешила дать своим поклонникам совет. Девушка попросила подписчиков, если они намереваются отправиться в теплые страны, напрочь отказаться от идеи отдохнуть на Сейшельских островах.

Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова рассказала обо всех минусах отдыха на Сейшелах

По словам Ольги, отпуск на этом курорте вряд ли будет удачным, ведь в сейшельских гостиницах не включены обеды и ужины, а все неимоверно дорого, да и как таковых развлечений на островах попросту нет.

Нужно сказать, что многие фолловеры отреагировали на пост Жариковой. Некоторые поблагодарили Ольгу за совет, а кое-кто и вовсе заявил, что теперь намерен сдать авиабилеты на Сейшелы.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:50

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