Николь Кузнецова: «Битва экстрасенсов» живет по своим законам





Ранее бывшим редактором программы Олегом Лоскутовым в интервью было рассказано, что очень часто участники «Битвы экстрасенсов» во время съёмок пользовались подсказками. Однако, чтобы не было подозрения у зрителя, экстрасенсы могли пользоваться предоставленной информацией дозированно. Николь совершенно не удивляется, что шоу систематически разоблачают, а также критикуют, так как этого действительно достойны некоторые участники программы.Кузнецова уточнила, что у «битвы» свои законы. По ее словам, скорей всего, среди участников проекта имеются «выдвиженцы и актеры». Участница телепроекта не отрицает, что у некоторых людей есть магические способности. По ее мнению, нельзя доверять людям, которые ранее сами готовили эту передачу, а теперь вдруг стали разоблачать ее участников.