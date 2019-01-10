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Николь Кузнецова: «Битва экстрасенсов» живет по своим законам

Николь Кузнецова, являющаяся финалисткой 16-го сезона телепроекта «Битвы экстрасенсов», высказалась о «разоблачении» телешоу. Она поведала, что думает об одном из самых рейтинговых телешоу.

Николь Кузнецова: «Битва экстрасенсов» живет по своим законам

Ранее бывшим редактором программы Олегом Лоскутовым в интервью было рассказано, что очень часто участники «Битвы экстрасенсов» во время съёмок пользовались подсказками. Однако, чтобы не было подозрения у зрителя, экстрасенсы могли пользоваться предоставленной информацией дозированно. Николь совершенно не удивляется, что шоу систематически разоблачают, а также критикуют, так как этого действительно достойны некоторые участники программы.

Николь Кузнецова: «Битва экстрасенсов» живет по своим законам

Кузнецова уточнила, что у «битвы» свои законы. По ее словам, скорей всего, среди участников проекта имеются «выдвиженцы и актеры». Участница телепроекта не отрицает, что у некоторых людей есть магические способности. По ее мнению, нельзя доверять людям, которые ранее сами готовили эту передачу, а теперь вдруг стали разоблачать ее участников.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:02

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