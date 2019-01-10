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В США построили пикап 6 х 6 на базе внедорожника Jeep Wrangler

В США построили трёхосный пикап, созданный на основе серийного внедорожника Jeep Wrangler. Дорожный просвет машины составляет 127 мм, амортизаторы сделали регулируемыми. Машину оценили в 289 тыс. долларов (19,386 млн рублей).
В США построили пикап 6 х 6 на базе внедорожника Jeep Wrangler

Автором проекта является тюнинговое ателье Exotic Custom Motorsports. Автомобиль получил колесную формулу 6 х 6, под капотом машины расположен V-образный 8-цилиндровый мотор Hellcat V8 Power. В ателье заявили, что пикап может конкурировать с немецким трёхосным внедорожником Mercedes-AMG G-Сlass 6 х 6. Машина окрашена в необычный цвет, вокруг боковых и лобового стёкол имеются дуги безопасности, они же установлены в задней части автомобиля. На крыше установили ленточный светодиодный прожектор. Двигатель получил усиленную защиту, машина получила широкие 35-дюймовые колёса, для этого пришлось увеличить арки.

В ходе создание шасси с формулой 6 х 6 специалисты изготовили многие детали ходовой части. Изменён силовой каркас, бампера и крылья сделали, используя углеродное волокно.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 12:50

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