В США построили пикап 6 х 6 на базе внедорожника Jeep Wrangler





Автором проекта является тюнинговое ателье Exotic Custom Motorsports. Автомобиль получил колесную формулу 6 х 6, под капотом машины расположен V-образный 8-цилиндровый мотор Hellcat V8 Power. В ателье заявили, что пикап может конкурировать с немецким трёхосным внедорожником Mercedes-AMG G-Сlass 6 х 6. Машина окрашена в необычный цвет, вокруг боковых и лобового стёкол имеются дуги безопасности, они же установлены в задней части автомобиля. На крыше установили ленточный светодиодный прожектор. Двигатель получил усиленную защиту, машина получила широкие 35-дюймовые колёса, для этого пришлось увеличить арки.В ходе создание шасси с формулой 6 х 6 специалисты изготовили многие детали ходовой части. Изменён силовой каркас, бампера и крылья сделали, используя углеродное волокно.