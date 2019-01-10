АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 76.91 USD 67.08
Курс валют на 10.01.2019

Ученые обнаружили самый яркий квазар в ранней Вселенной

Астрономы, работающие на базе университета штата Аризона, рассказали о том, что обнаружен самый яркий квазар в ранней Вселенной. Эта информации прозвучала в рамках пресс-конференции, которая прошла 9 января. В процессе исследования ученые использовали обсерваторию, расположенную на Гавайях.
Ученые обнаружили самый яркий квазар в ранней Вселенной

По словам специалистов, в ранней Вселенной линзирование провоцировало яркость данного квазара. Это явление предполагает, что гравитация космических объектов, расположенных вблизи Земли, действует в качестве своеобразного увеличительного стекла. Обычно светящиеся ядра находятся в галактиках, где имеются сверхмассивные черные дыры. Ученые считают соответствующее открытие уникальным, поскольку ранее считалось, что подобные космические тела расположены только в далекой Вселенной.

Астрономы отметили, что квазар получил рабочее название J043947.08 + 163415.7. Излучаемый свет эквивалентен 600 трлн Солнц. Расположено небесное тело в 12,8 миллиона километрах от Земли. Полученные результаты научной работы в перспективе позволят отыскать полноценную популяцию фантомных ядер.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi представила Redmi Note 7 c
Американка разбогатела на объятиях с
Юлия Пересильд оставила дочерям свою
В России увеличились цены на три модели
Ученые назвали причины роста волос на
Для 3DMark вышел тест Port Royal с
Александр Ревва рассказал фанатам, как
Госдума РФ приняла закон об
"Аналогов нет": В Китае завершили
Прием гормональных таблеток может быть
Николь Кузнецова: «Битва экстрасенсов»
Падение российского спутника сняли
В США построили пикап 6 х 6 на базе
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
Ученые обнаружили самый яркий квазар в
В России увеличен размер "возрастной"
Эксперты рассказали, стоит ли
Алексей Серебряков впервые стал дедушкой
Звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория
В Японии создали нарезную беспроводную
Астрономы зафиксировали загадочные
Мария Шукшина сыграет в одном фильме со
Керченский пролив вынужденно закрыли
Ученые предлагают по-иному определять
В работе Google зафиксирован массовый
В Китае обнаружен смертельно опасный
Власти Санкт-Петербурга снабдят
Google Chrome летом запустит свой
Кира Найтли пожаловалась фанатам на
NASA: Приводнение корабля Dragon
Просмотреть все новости