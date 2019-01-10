Ученые обнаружили самый яркий квазар в ранней Вселенной





По словам специалистов, в ранней Вселенной линзирование провоцировало яркость данного квазара. Это явление предполагает, что гравитация космических объектов, расположенных вблизи Земли, действует в качестве своеобразного увеличительного стекла. Обычно светящиеся ядра находятся в галактиках, где имеются сверхмассивные черные дыры. Ученые считают соответствующее открытие уникальным, поскольку ранее считалось, что подобные космические тела расположены только в далекой Вселенной.Астрономы отметили, что квазар получил рабочее название J043947.08 + 163415.7. Излучаемый свет эквивалентен 600 трлн Солнц. Расположено небесное тело в 12,8 миллиона километрах от Земли. Полученные результаты научной работы в перспективе позволят отыскать полноценную популяцию фантомных ядер.