Керченский пролив вынужденно закрыли для прохода судов
Сегодня, 10 января, Керченский пролив перестал принимать суда в связи с резким ухудшением климатических условий. Штормовое предупреждение продлится до пятницы, 11 января.
По имеющимся данным, судоходство будет недоступно после прохода последнего каравана. Это решение приняли в связи с увеличением штормового ветра. До самого вечера 11 января он будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 18 метров в секунду.
Пока информацию не подтвердили официальные лица Крыма, сообщает портал «Слово и дело».
По имеющимся данным, судоходство будет недоступно после прохода последнего каравана. Это решение приняли в связи с увеличением штормового ветра. До самого вечера 11 января он будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 18 метров в секунду.
Пока информацию не подтвердили официальные лица Крыма, сообщает портал «Слово и дело».
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:11