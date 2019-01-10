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Керченский пролив вынужденно закрыли для прохода судов

Сегодня, 10 января, Керченский пролив перестал принимать суда в связи с резким ухудшением климатических условий. Штормовое предупреждение продлится до пятницы, 11 января.
Керченский пролив вынужденно закрыли для прохода судов

По имеющимся данным, судоходство будет недоступно после прохода последнего каравана. Это решение приняли в связи с увеличением штормового ветра. До самого вечера 11 января он будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 18 метров в секунду.

Пока информацию не подтвердили официальные лица Крыма, сообщает портал «Слово и дело».



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:11

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