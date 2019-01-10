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В Японии создали нарезную беспроводную зарядку для смартфонов

В Японии сконструировали специальную беспроводную зарядку. Конструкция имеет форму листа, из него можно вырезать структуру нужной формы. Вслед за этим он прикрепляется на смартфон, одежду или мебель.
В Японии создали нарезную беспроводную зарядку для смартфонов

Устройство может работать независимо от того, насколько является целостным его плоский корпус. Это стало возможным благодаря Н-образной плате, она создана из массива, состоящего из большого количества катушек индуктивности. Они соединяются с основным электродом. Подобная схема, заявляют специалисты, позволяет разрезать устройство. Вслед за этим перестают работать отдельные катушки, тогда как большая часть сохраняет рабочее состояние. С целью показа новинки разработчик создал особую куртку, коврики и удобную сумку.

Наряду с этим ученые из Гарвардского университета заявили о создании нового способа по производству кольцевых ионных аккумуляторов. Конструкция батарей позволяет задать им нужную, порой сложную форму. Это удобно для применения в носимых компактных устройствах.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 12:32

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