В Японии создали нарезную беспроводную зарядку для смартфонов
В Японии сконструировали специальную беспроводную зарядку. Конструкция имеет форму листа, из него можно вырезать структуру нужной формы. Вслед за этим он прикрепляется на смартфон, одежду или мебель.
Устройство может работать независимо от того, насколько является целостным его плоский корпус. Это стало возможным благодаря Н-образной плате, она создана из массива, состоящего из большого количества катушек индуктивности. Они соединяются с основным электродом. Подобная схема, заявляют специалисты, позволяет разрезать устройство. Вслед за этим перестают работать отдельные катушки, тогда как большая часть сохраняет рабочее состояние. С целью показа новинки разработчик создал особую куртку, коврики и удобную сумку.
Наряду с этим ученые из Гарвардского университета заявили о создании нового способа по производству кольцевых ионных аккумуляторов. Конструкция батарей позволяет задать им нужную, порой сложную форму. Это удобно для применения в носимых компактных устройствах.
Устройство может работать независимо от того, насколько является целостным его плоский корпус. Это стало возможным благодаря Н-образной плате, она создана из массива, состоящего из большого количества катушек индуктивности. Они соединяются с основным электродом. Подобная схема, заявляют специалисты, позволяет разрезать устройство. Вслед за этим перестают работать отдельные катушки, тогда как большая часть сохраняет рабочее состояние. С целью показа новинки разработчик создал особую куртку, коврики и удобную сумку.
Наряду с этим ученые из Гарвардского университета заявили о создании нового способа по производству кольцевых ионных аккумуляторов. Конструкция батарей позволяет задать им нужную, порой сложную форму. Это удобно для применения в носимых компактных устройствах.
Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 12:32