Мария Шукшина сыграет в одном фильме со звездой «Такси» Сами Насери

В посте Шукшина рассказала поклонникам, что накануне их встречи, она узнала от кинорежиссера Веры Соколовой, что будет сниматься в одной ленте с Сами Насери. На другой день артистка побывала в гостях у друзей, где случайно встретила французского киноактера. В комментариях фолловеры заявили, что они надеются, что увидят хорошую игру талантливейших артистов. Они подчеркнули, что с нетерпением будут ждать их совместный фильм.Стоит отметить, что в последнее время Сами Насери частый гость в России. Прошлым летом французский актер даже попал в неприятную ситуацию в российском баре, после чего он продемонстрировал синяки от побоев.