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Мария Шукшина сыграет в одном фильме со звездой «Такси» Сами Насери

Мария Шукшина в соцсети Instagram обнародовала совместное фото с Сами Насери, являющимся известным французским актером. Артистка сообщила фанатам, что будет сниматься со звездой «Такси» в одном кинофильме.

Мария Шукшина сыграет в одном фильме со звездой «Такси» Сами Насери


В посте Шукшина рассказала поклонникам, что накануне их встречи, она узнала от кинорежиссера Веры Соколовой, что будет сниматься в одной ленте с Сами Насери. На другой день артистка побывала в гостях у друзей, где случайно встретила французского киноактера. В комментариях фолловеры заявили, что они надеются, что увидят хорошую игру талантливейших артистов. Они подчеркнули, что с нетерпением будут ждать их совместный фильм.

Стоит отметить, что в последнее время Сами Насери частый гость в России. Прошлым летом французский актер даже попал в неприятную ситуацию в российском баре, после чего он продемонстрировал синяки от побоев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:20

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