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Ученые предлагают по-иному определять смерть человека

Американские ученые хотят дать новое определение смерти. По словам сотрудников Центра Гастингса (The Hastings Center), после появления в медицине искусственной вентиляции легких и трансплантологии человека нельзя назвать умершим, если у него диагностирована «смерть мозга».
Ученые предлагают по-иному определять смерть человека

В своем докладе «Определение смерти», который, по сути, является переосмыслением научной работы, опубликованной в Гарварде в 1968 году, где впервые появилось описание смерти мозга, специалисты пытались понять, когда человек действительно считается умершим. До середины прошлого века о смерти человека объявлялось, если у него не было пульса, он не мог самостоятельно дышать и не реагировал на внешние раздражители. Сегодня врачи способны подключить пациента к системе жизнеобеспечения и тем самым не давать ему умереть, даже если у него была диагностирована «смерть мозга».

В докладе был отмечен случай со смертью в 2013 году девочки-подростка Джахи Макмат. После операции, проведенной в калифорнийской больнице, у нее прекратил функционировать мозг, поэтому ее объявили мертвой. Однако после подключения ее к системе жизнеобеспечения тело девочки продолжило развиваться. Окончательная смерть была диагностирована лишь в 2018 году после остановки сердца.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:10

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