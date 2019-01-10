Ученые предлагают по-иному определять смерть человека





В своем докладе «Определение смерти», который, по сути, является переосмыслением научной работы, опубликованной в Гарварде в 1968 году, где впервые появилось описание смерти мозга, специалисты пытались понять, когда человек действительно считается умершим. До середины прошлого века о смерти человека объявлялось, если у него не было пульса, он не мог самостоятельно дышать и не реагировал на внешние раздражители. Сегодня врачи способны подключить пациента к системе жизнеобеспечения и тем самым не давать ему умереть, даже если у него была диагностирована «смерть мозга».В докладе был отмечен случай со смертью в 2013 году девочки-подростка Джахи Макмат. После операции, проведенной в калифорнийской больнице, у нее прекратил функционировать мозг, поэтому ее объявили мертвой. Однако после подключения ее к системе жизнеобеспечения тело девочки продолжило развиваться. Окончательная смерть была диагностирована лишь в 2018 году после остановки сердца.