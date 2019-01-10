Власти Санкт-Петербурга снабдят чиновников лопатами для уборки снега

"Где беспорядок, мы возьмём свои лопаты с вами и начнём убирать территорию", - подытожил губернатор.





Александр Беглов, исполняющий обязанности петербургского губернатора, на совещании правительства сделал заявление, что в связи с плохой работой коммунальных компаний выдаст городским чиновникам лопаты для очистки улиц от снега. Госжилинспекция с начала года выявила ряд нарушений, на которые жалуются и жители города. Из-за огромных снежных завалов компаниям грозит штраф в 12 миллионов рублей.Тем не менее, Владимир Рублёвский, будучи ответственным за благоустройство в администрации Петербурга, рассказал, что с начала января коммунальные службы уже вывезли 250 тыс. кубометров снега. Такой показатель превышает результаты прошлого года в 5 раз.Беглов отметил, что город не станет игнорировать сложившуюся ситуацию с завалами, и каждый районный глава получит по именной лопате. У самого исполняющего обязанности в багажнике машины уже припасена такая, если придётся срочно разгребать снег.Отметим, что аналогичную меру предприняли власти Иркутска в 2015 году. В Волгограде в 2014 году чиновники с лопатами также вышли помогать коммунальщикам.