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Власти Санкт-Петербурга снабдят чиновников лопатами для уборки снега

Власти Санкт-Петербурга снабдят чиновников лопатами для более эффективной уборки снега. Соответствующее заявление сделала врио губернатора Северной столицы.
Власти Санкт-Петербурга снабдят чиновников лопатами для уборки снега

Александр Беглов, исполняющий обязанности петербургского губернатора, на совещании правительства сделал заявление, что в связи с плохой работой коммунальных компаний выдаст городским чиновникам лопаты для очистки улиц от снега. Госжилинспекция с начала года выявила ряд нарушений, на которые жалуются и жители города. Из-за огромных снежных завалов компаниям грозит штраф в 12 миллионов рублей.

Тем не менее, Владимир Рублёвский, будучи ответственным за благоустройство в администрации Петербурга, рассказал, что с начала января коммунальные службы уже вывезли 250 тыс. кубометров снега. Такой показатель превышает результаты прошлого года в 5 раз.

Беглов отметил, что город не станет игнорировать сложившуюся ситуацию с завалами, и каждый районный глава получит по именной лопате. У самого исполняющего обязанности в багажнике машины уже припасена такая, если придётся срочно разгребать снег.

"Где беспорядок, мы возьмём свои лопаты с вами и начнём убирать территорию", - подытожил губернатор.

Отметим, что аналогичную меру предприняли власти Иркутска в 2015 году. В Волгограде в 2014 году чиновники с лопатами также вышли помогать коммунальщикам.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:53

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