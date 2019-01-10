В работе Google зафиксирован массовый сбой





Кроме американских интернет-пользователей проблемы в работе с Google ощутили жители Индии, РФ, Турции, Японии, Перу и ряда других стран.7 из 10 человек жаловались на невозможность войти в свой собственный аккаунт, а оставшиеся сетовали на неработающий поисковик. В связи с претензиями, которые массово поступали в адрес всемирно известной компании, разработчиками был проведен определенный ряд работ, в результате чего ситуация оперативно исправилась.