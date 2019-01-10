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В работе Google зафиксирован массовый сбой

Эксперты портала Downdetector рассказали подробности о массовой сбое в работе поисковой системы Google, которая случилась накануне. Максимальное количество жалоб поступило от пользователей из Соединенных Штатов, отмечают специалисты.

В работе Google зафиксирован массовый сбой

Кроме американских интернет-пользователей проблемы в работе с Google ощутили жители Индии, РФ, Турции, Японии, Перу и ряда других стран.

7 из 10 человек жаловались на невозможность войти в свой собственный аккаунт, а оставшиеся сетовали на неработающий поисковик. В связи с претензиями, которые массово поступали в адрес всемирно известной компании, разработчиками был проведен определенный ряд работ, в результате чего ситуация оперативно исправилась.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:01

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