Названы смартфоны, которые россияне дарили на Новый год и Рождество





Статистическая информация говорит, что в финансовом выражении рост составил 16%. Если судить по среднему чеку, то он увеличился на 14% и достиг отметки 16121 рубль.Итак, перечень самых популярных подарков возглавил смартфон Samsung G532 Galaxy J2 Prime. На почетном втором месте оказался Honor 7A в черном корпусе. Тройку лидером замкнул смартфон Samsung A600 Galaxy A6 2018 года выпуска. В пятерку лучших также удалось войти двум продуктам корейского бренда - J400 Galaxy J4 и A750 Galaxy A7.Если судить по денежному выражению, то лидером стал черный iPhone XR 128 Gb. По продажам предшественнику немного уступил серый iPhone X 64 Gb, а на третьем месте оказался также серый iPhone XS Max 64 Gb.Эксперты отмечают, что в последнее время предпочтения покупателей смещаются в сторону более технологических моделей, а это не может не сказываться на росте среднего чека. В дизайне и наполнении смартфонов специалисты также выделили определенные тренды, куда вошли большой безрамочный дисплей с вырезом под переднюю камеру, двойные или тройные сенсоры основных камер, производительный чипсет и наличие ИИ.