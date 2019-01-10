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Названы смартфоны, которые россияне дарили на Новый год и Рождество

Специалисты компании «Евросеть» проанализировали, какие смартфоны в основном приобретались в качестве подарка на Новый год и Рождество. В целом с 17 декабря по 8 января в торговых точках было продано на 10% мобильных устройств больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Названы смартфоны, которые россияне дарили на Новый год и Рождество

Статистическая информация говорит, что в финансовом выражении рост составил 16%. Если судить по среднему чеку, то он увеличился на 14% и достиг отметки 16121 рубль.

Итак, перечень самых популярных подарков возглавил смартфон Samsung G532 Galaxy J2 Prime. На почетном втором месте оказался Honor 7A в черном корпусе. Тройку лидером замкнул смартфон Samsung A600 Galaxy A6 2018 года выпуска. В пятерку лучших также удалось войти двум продуктам корейского бренда - J400 Galaxy J4 и A750 Galaxy A7.

Если судить по денежному выражению, то лидером стал черный iPhone XR 128 Gb. По продажам предшественнику немного уступил серый iPhone X 64 Gb, а на третьем месте оказался также серый iPhone XS Max 64 Gb.

Эксперты отмечают, что в последнее время предпочтения покупателей смещаются в сторону более технологических моделей, а это не может не сказываться на росте среднего чека. В дизайне и наполнении смартфонов специалисты также выделили определенные тренды, куда вошли большой безрамочный дисплей с вырезом под переднюю камеру, двойные или тройные сенсоры основных камер, производительный чипсет и наличие ИИ.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:33

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