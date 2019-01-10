Google Chrome летом запустит свой блокировщик рекламы





Выход приложения для Google Chrome запланирован на 9 июля. Имеется информация, что блокировщик будет защищать пользователей браузера от назойливой рекламы, а также различных угроз. Под первое понятие попадают объявления, выполненные не в соответствии со стандартом Better Ads Standards.Отмечается, что блокировке будут подлежать ролики, которые невозможно прокрутить, всплывающие окна, мигающие объявления с анимацией и прочий рекламный контент.