Кира Найтли пожаловалась фанатам на тяжелую материнскую судьбу
Английская актриса Кира Найтли, являющаяся матерью 3-летней дочери, призналась фанатам на непростую материнскую судьбу. Голливудская звезда отметила, что даже деньги и колоссальная поддержка не очень упрощает ситуацию.
По словам Найтли, она после родов практически не отдыхала и сразу начала работать. Знаменитость подчеркнула, что ее высказывание не означает, что она недолюбливает свою малышку. Просто это все сказывается из-за недосыпания, гормонального изменения, а также перемен в отношениях с возлюбленным. Кира отметила, что вследствие этого она себя чувствует, как будто терпит каждый день неудачу.
Ранее интернет-портал «ДНИ24» сообщал, что муж Киры Найтли появился в неудачном наряде на вручении ей Ордена Британской империи.
По словам Найтли, она после родов практически не отдыхала и сразу начала работать. Знаменитость подчеркнула, что ее высказывание не означает, что она недолюбливает свою малышку. Просто это все сказывается из-за недосыпания, гормонального изменения, а также перемен в отношениях с возлюбленным. Кира отметила, что вследствие этого она себя чувствует, как будто терпит каждый день неудачу.
Ранее интернет-портал «ДНИ24» сообщал, что муж Киры Найтли появился в неудачном наряде на вручении ей Ордена Британской империи.