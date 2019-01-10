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Кира Найтли пожаловалась фанатам на тяжелую материнскую судьбу

Английская актриса Кира Найтли, являющаяся матерью 3-летней дочери, призналась фанатам на непростую материнскую судьбу. Голливудская звезда отметила, что даже деньги и колоссальная поддержка не очень упрощает ситуацию.

Кира Найтли пожаловалась фанатам на тяжелую материнскую судьбу

По словам Найтли, она после родов практически не отдыхала и сразу начала работать. Знаменитость подчеркнула, что ее высказывание не означает, что она недолюбливает свою малышку. Просто это все сказывается из-за недосыпания, гормонального изменения, а также перемен в отношениях с возлюбленным. Кира отметила, что вследствие этого она себя чувствует, как будто терпит каждый день неудачу.

Ранее интернет-портал «ДНИ24» сообщал, что муж Киры Найтли появился в неудачном наряде на вручении ей Ордена Британской империи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:46

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