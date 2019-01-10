Эксперт: ВМС США в Южно-Китайском море могут спровоцировать конфликт





«Безусловно, военные суда двух стран будут находиться на довольно близком расстоянии друг от друга. Не исключены определенные недопонимания и даже столкновения», - убеждены специалисты из Военно-исследовательского института ВМС КНР.«Если столкновение произойдет, то только по вине Штатов», - добавили научные сотрудники.С тех пор, как Дональд Трамп стал во главе США, было зафиксировано не менее 14 инцидентов, когда корабли данного государства заходили в акваторию Южно-Китайского моря.Стоит напомнить, что КНР претендует практически на весь регион Южно-Китайского моря, а Штаты и их союзники осуждаются за проведение военно-морских операций вблизи спорных территорий. Свои претензии также выдвигают Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Бруней.