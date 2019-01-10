Эксперт: ВМС США в Южно-Китайском море могут спровоцировать конфликт
В Южно-Китайском море операция военных кораблей ВМС США может спровоцировать военный конфликт. Как считают эксперты, ответственность за это будет лежать на Вашингтоне.
«Безусловно, военные суда двух стран будут находиться на довольно близком расстоянии друг от друга. Не исключены определенные недопонимания и даже столкновения», - убеждены специалисты из Военно-исследовательского института ВМС КНР.
«Если столкновение произойдет, то только по вине Штатов», - добавили научные сотрудники.
С тех пор, как Дональд Трамп стал во главе США, было зафиксировано не менее 14 инцидентов, когда корабли данного государства заходили в акваторию Южно-Китайского моря.
Стоит напомнить, что КНР претендует практически на весь регион Южно-Китайского моря, а Штаты и их союзники осуждаются за проведение военно-морских операций вблизи спорных территорий. Свои претензии также выдвигают Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Бруней.
«Безусловно, военные суда двух стран будут находиться на довольно близком расстоянии друг от друга. Не исключены определенные недопонимания и даже столкновения», - убеждены специалисты из Военно-исследовательского института ВМС КНР.
«Если столкновение произойдет, то только по вине Штатов», - добавили научные сотрудники.
С тех пор, как Дональд Трамп стал во главе США, было зафиксировано не менее 14 инцидентов, когда корабли данного государства заходили в акваторию Южно-Китайского моря.
Стоит напомнить, что КНР претендует практически на весь регион Южно-Китайского моря, а Штаты и их союзники осуждаются за проведение военно-морских операций вблизи спорных территорий. Свои претензии также выдвигают Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Бруней.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:22