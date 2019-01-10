Филипп Янковский получил главную роль Ивана Денисовича в фильме по Солженицыну
Филипп Янковский получил ведущую роль Ивана Денисовича в фильме по рассказу Александра Солженицына. Картина расскажет о судьбе солдата Второй мировой.
Глеб Панфилов рассказал о своей работе над новой военной драмой "Один день Ивана Денисовича". Ранее режиссёр представил экранизацию "В круге первом" А. Солженицына и уверен, что рассказ писателя буквально создан для него. Автор сценария дописал короткую историю Ивана Шухова, дополнив её сценами сражений, плена и побега, после которого солдат попал в лагерь. По словам Панфилова, он покажет не обычную экранизацию, а картину по мотивам бестселлера 1960-х.
Все придуманные эпизоды будут органично вписаны в оригинальный рассказ. Главную роль исполнит актёр Филипп Янковский. Он и остальная команда уже успели отснять большую часть материала в феврале 2018-го в подмосковном Ступино.
Желая реалистично показать зиму 1941 года, Панфилов работал в 30-градусный мороз во время сильного снегопада. Из-за непогоды некоторые зимние сцены так и остались не сняты, поэтому в данный момент Панфилов с Янковским и прочей командой продолжают процесс создания фильма.
Глеб Панфилов рассказал о своей работе над новой военной драмой "Один день Ивана Денисовича". Ранее режиссёр представил экранизацию "В круге первом" А. Солженицына и уверен, что рассказ писателя буквально создан для него. Автор сценария дописал короткую историю Ивана Шухова, дополнив её сценами сражений, плена и побега, после которого солдат попал в лагерь. По словам Панфилова, он покажет не обычную экранизацию, а картину по мотивам бестселлера 1960-х.
Все придуманные эпизоды будут органично вписаны в оригинальный рассказ. Главную роль исполнит актёр Филипп Янковский. Он и остальная команда уже успели отснять большую часть материала в феврале 2018-го в подмосковном Ступино.
Желая реалистично показать зиму 1941 года, Панфилов работал в 30-градусный мороз во время сильного снегопада. Из-за непогоды некоторые зимние сцены так и остались не сняты, поэтому в данный момент Панфилов с Янковским и прочей командой продолжают процесс создания фильма.
"Мне важно дать живую картину о солдате в экстремальных условиях - война, лагерь и плен. О человеке, что выживает, сохраняя достоинство", - поделился режиссёр.
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:09