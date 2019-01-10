АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 76.91 USD 67.08
Курс валют на 10.01.2019

Филипп Янковский получил главную роль Ивана Денисовича в фильме по Солженицыну

Филипп Янковский получил ведущую роль Ивана Денисовича в фильме по рассказу Александра Солженицына. Картина расскажет о судьбе солдата Второй мировой.
Филипп Янковский получил главную роль Ивана Денисовича в фильме по Солженицыну

Глеб Панфилов рассказал о своей работе над новой военной драмой "Один день Ивана Денисовича". Ранее режиссёр представил экранизацию "В круге первом" А. Солженицына и уверен, что рассказ писателя буквально создан для него. Автор сценария дописал короткую историю Ивана Шухова, дополнив её сценами сражений, плена и побега, после которого солдат попал в лагерь. По словам Панфилова, он покажет не обычную экранизацию, а картину по мотивам бестселлера 1960-х.

Все придуманные эпизоды будут органично вписаны в оригинальный рассказ. Главную роль исполнит актёр Филипп Янковский. Он и остальная команда уже успели отснять большую часть материала в феврале 2018-го в подмосковном Ступино.

Желая реалистично показать зиму 1941 года, Панфилов работал в 30-градусный мороз во время сильного снегопада. Из-за непогоды некоторые зимние сцены так и остались не сняты, поэтому в данный момент Панфилов с Янковским и прочей командой продолжают процесс создания фильма.

"Мне важно дать живую картину о солдате в экстремальных условиях - война, лагерь и плен. О человеке, что выживает, сохраняя достоинство", - поделился режиссёр.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии создали нарезную беспроводную
Астрономы зафиксировали загадочные
Мария Шукшина сыграет в одном фильме со
Керченский пролив вынужденно закрыли
Ученые предлагают по-иному определять
В работе Google зафиксирован массовый
В Китае обнаружен смертельно опасный
Власти Санкт-Петербурга снабдят
Google Chrome летом запустит свой
Кира Найтли пожаловалась фанатам на
NASA: Приводнение корабля Dragon
Названы российские регионы с высоким
Названы смартфоны, которые россияне
Сергей Лазарев в Майами похвастался
Эксперт: ВМС США в Южно-Китайском море
ВМС США засекретили проект
Филипп Янковский получил главную роль
Шэрон Стоун ушла от бизнесмена к
Борис Щербаков рассказал об изменах жене
Анастасия Костенко впервые показала
Медики рассказали, как заниматься
Муж Пелагеи Иван Телегин показал их
Сутки проживания в шикарном отеле на
Ученые измерили скорость вращения
Иван Ургант показал грустный снимок,
Гадалка предсказала Светлане
На рынок выпустили обновлённый
Александр Градский рассказал о своих
Рестайлинговый внедорожник Ford
Влад Соколовский устал от "бредовых"
Просмотреть все новости