Названы российские регионы с высоким уровнем венерических заболеваний





В целом статистические данные показывают, что у россиян на 88% реже диагностируется сифилис и на 90% реже — гонококковая инфекция. Если в 2000 году на 100 000 человек приходилось 165,7 случаев заражения сифилисом, то в 2017 году таковых случаев выявлено всего 19,5. Что же касается гонококковой инфекции, то в 2000 году было выявлено 122 случая заражения, а в 2017 только 11 случаев на 100 000 человек.При этом в таких регионах, как Республика Тыва, Бурятия, Иркутская и Амурская области уровень заболевания венерическими болезнями остается стабильно высоким. Именно в этих регионах зафиксировано самое больше число людей, у которых диагностированы всевозможные формы сифилиса. Так, в республике Тыва на 100 000 населения пришлось 63,7 случая болезни. Но если сравнивать современные показатели с документами 2000 годов, то постепенно ситуация нормализуется, и уровень заболевания венерическими болезнями продолжает снижаться.