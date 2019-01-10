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Названы российские регионы с высоким уровнем венерических заболеваний

Министерство здравоохранения РФ заявило, что за последние 17 лет россияне все реже болеют венерическими заболеваниями. Однако в России еще существуют регионы, где шанс заразиться ЗППП остается стабильно высоким.

Названы российские регионы с высоким уровнем венерических заболеваний

В целом статистические данные показывают, что у россиян на 88% реже диагностируется сифилис и на 90% реже — гонококковая инфекция. Если в 2000 году на 100 000 человек приходилось 165,7 случаев заражения сифилисом, то в 2017 году таковых случаев выявлено всего 19,5. Что же касается гонококковой инфекции, то в 2000 году было выявлено 122 случая заражения, а в 2017 только 11 случаев на 100 000 человек.

При этом в таких регионах, как Республика Тыва, Бурятия, Иркутская и Амурская области уровень заболевания венерическими болезнями остается стабильно высоким. Именно в этих регионах зафиксировано самое больше число людей, у которых диагностированы всевозможные формы сифилиса. Так, в республике Тыва на 100 000 населения пришлось 63,7 случая болезни. Но если сравнивать современные показатели с документами 2000 годов, то постепенно ситуация нормализуется, и уровень заболевания венерическими болезнями продолжает снижаться.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:35

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