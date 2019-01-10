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Анастасия Костенко впервые показала видео из ЗАГСа в годовщину свадьбы с Дмитрием Тарасовым

Третья супруга Дмитрия Тарасова – 24-летняя модель Анастасия Костенко призналась мужу в любви в день официального вступления в брак.

9 января 2018 года бывший супруг Ольги Бузовой решил в третий раз узаконить свои отношения. В этот раз Дмитрий зарегистрировал свои отношения в Кутузовском столичном ЗАГСе, а на саму роспись пригласил только самых близких и родных людей.

Анастасия Костенко впервые показала видео из ЗАГСа в годовщину свадьбы с Дмитрием Тарасовым

Вчера звездному семейству Тарасовых-Костенко исполнился год. Именно по этому поводу на страничках в Instagram Дмитрия и Анастасии появились новые записи. Футболист просто поблагодарил модель за все и в очередной раз признался ей в любви, а вот Настя опубликовала видеоролик из ЗАГСа, на котором она и ее муж говорят друг другу сокровенное «Да».

Под записью Костенко поспешила заявить, что 2018 год стал для них с супругом не только очень ярким, волшебным и веселым, но и серьезным, поэтому она уверена, что это только лишь начало и впереди их ждет «множество прекрасных событий». Также Анастасия обратилась к Тарасову, которому призналась, что хочет, чтобы он всегда оставался «самым счастливым».

Анастасия Костенко впервые показала видео из ЗАГСа в годовщину свадьбы с Дмитрием Тарасовым

За считанные часы публикация третьей жены спортсмена набрала почти 48 тысяч просмотров и огромнее количество лайков, а преданные поклонники семейства поспешили поздравить своих любимчиков с таким важным событием.

«Анастасия и Дмитрий, какая же вы красивая семья! Не могу налюбоваться вами! Главное берегите и цените друг друга и все у вас будет хорошо!» - написала одна из фанаток Костенко и Тарасова.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:52

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