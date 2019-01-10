ВМС США засекретили проект робота-охотника за подлодками





Научно-исследовательское управление ВМС США полностью засекретило строительство автономного работа, передвигающегося в надводном положении. Устройство создаётся с целью обнаружения и дальнейшего преследования подводных лодок условного противника. Боб Фримен, участник научных разработок, рассказал в СМИ о подробностях проекта. Прежде всего, отметил специалист, аппарат в дальнейшем рассекречиванию не подлежит. Робота создают в рамках проекта ACTUV, утверждённого в 2010 году. К нему привлекли НИИ ВМС США и Агентство перспективных оборонных разработок. Длина устройства не превышает 40 м, максимальная скорость составляет 27 узлов. Поплавки придают аппарату остойчивость при движении по водной глади.Робот оборудован сонарами и необходимым навигационным оборудованием. Его целью является обнаружение дизель-электрических подводных лодок противника. Аппарат также применим при доставке морским путём продовольствия и поиска морских мин.