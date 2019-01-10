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Сутки проживания в шикарном отеле на Мальдивах обходятся Ольге Бузовой почти в сто тысяч рублей

Новоиспеченная российская артистка Ольга Бузова не стала экономить на отдыхе, который продолжительное время из-за жесткого рабочего графика не могла себе позволить.

В роскошном номере поющей телеведущей есть собственным бассейн.

Сутки проживания в шикарном отеле на Мальдивах обходятся Ольге Бузовой почти в сто тысяч рублей

Вчера утром Ольга вместе с младшей сестрой Анной прилетели на Мальдивы. Всем известно, что еще за несколько дней до вылета Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram Stories, в котором попросила во время отдыха не беспокоить ее по рабочим вопросам.

Впрочем, от самих социальных сетей певица не стала отказываться, и даже во время полета Ольга продолжала активно записывать новые видеоролики и делать фотографии. По прибытию в отель на Мальдивах сестры Бузовы тут же продемонстрировали поклонникам, где им посчастливится провести почти неделю.

По словам телеведущей реалити-шоу «Дом-2», в этот раз ей захотелось отдохнуть в новом местечке, поэтому она выбрала именно этот райский уголок, наслаждаться которым она будет только со своей младшей сестрой Анной.

Сутки проживания в шикарном отеле на Мальдивах обходятся Ольге Бузовой почти в сто тысяч рублей

На Stories Анны и Ольги Бузовой видно, что они заселились в номер-люкс, который может похвастаться не только красивым видом на океан, но и огромнейшей террасой, балконом и даже собственным бассейном. Нашим журналистам удалось выяснить, что такой номер обходится сестричкам почти в сто тысяч рублей.

К слову, это не самый дорогой отпуск, который Ольга смогла себе позволить после развода с Дмитрием Тарасовым. В прошлом году артистка отдыхала в Таиланде на острове Пхукет, где за сутки проживания платила сто тысяч долларов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:35

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