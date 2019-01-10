Борис Щербаков рассказал об изменах жене

"Мы сумели преодолеть непростые периоды и сохранить чувства. Сейчас я могу смело сказать, что никого дороже моей жены у меня нет", - признался артист.





В программе "Судьба человека" Щербаков подтвердил факт многократных измен жене Татьяне, которую, несмотря ни на что, любит и ценит больше всех в жизни. Интриги на стороне актёр никогда не скрывал, не придавая им значения. В то время, как супруга не было дома из-за продолжительных съёмок в сотнях картин, его избранница оказывала ему поддержку и растила сына.Работая над ролями в кино, Щербаков сходился с разными женщинами, а с годами жена начала понимать, что без подобных интриг ей с мужем было бы скучно. Сейчас актёр называет Татьяну и их общего сына своей жизнью. Последняя же позволяет себе общаться с пассиями Щербакова, а с некоторыми даже дружит.Пара очень рада, что за долгие 45 лет избежала сильных ссор и развода, хотя сложные периоды встречаются в любом браке. Новый кризис настиг чету, когда у Татьяны диагностировали рак. Поскольку она постоянно вынуждена посещать медиков, карьере Щербаков всё больше предпочитает нахождение рядом с больной женой.