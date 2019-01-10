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Иван Ургант показал грустный снимок, сделанный дочерью

Иван Ургант решил порадовать своих фолловеров «частным» фото. Ведущий «Вечернего Урганта» обнародовал в своем микроблоге Instagram грустный снимок, сделанный дочерью.

Иван Ургант показал грустный снимок, сделанный дочерью

На публикации Иван Ургант запечатлен с задумчивым и непривычно серьезным видом. Под снимком ведущий написал, что ненавидит отдыхать, указав, что данное фото сделала его дочка Эрика. Фотография в течение одиннадцати часов собрала свыше 150 тысяч отметок «Мне нравится» и более 800 комментариев. Стоит отметить, что перед Новым годом Эрика приехала в Москву в гости к родителям, и во время праздников она и сделала данное фото.

Ранее издание «ДНИ24» сообщало, что новогодний выпуск шоу Ивана Урганта удалили с YouTube из-за нецензурных слов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:27

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