Иван Ургант показал грустный снимок, сделанный дочерью
Иван Ургант решил порадовать своих фолловеров «частным» фото. Ведущий «Вечернего Урганта» обнародовал в своем микроблоге Instagram грустный снимок, сделанный дочерью.
На публикации Иван Ургант запечатлен с задумчивым и непривычно серьезным видом. Под снимком ведущий написал, что ненавидит отдыхать, указав, что данное фото сделала его дочка Эрика. Фотография в течение одиннадцати часов собрала свыше 150 тысяч отметок «Мне нравится» и более 800 комментариев. Стоит отметить, что перед Новым годом Эрика приехала в Москву в гости к родителям, и во время праздников она и сделала данное фото.
Ранее издание «ДНИ24» сообщало, что новогодний выпуск шоу Ивана Урганта удалили с YouTube из-за нецензурных слов.
На публикации Иван Ургант запечатлен с задумчивым и непривычно серьезным видом. Под снимком ведущий написал, что ненавидит отдыхать, указав, что данное фото сделала его дочка Эрика. Фотография в течение одиннадцати часов собрала свыше 150 тысяч отметок «Мне нравится» и более 800 комментариев. Стоит отметить, что перед Новым годом Эрика приехала в Москву в гости к родителям, и во время праздников она и сделала данное фото.
Ранее издание «ДНИ24» сообщало, что новогодний выпуск шоу Ивана Урганта удалили с YouTube из-за нецензурных слов.