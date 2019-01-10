Медики рассказали, как заниматься спортом зимой без вреда для здоровья





По мнению специалиста Григория Арутюнова, человеку, ведущему здоровый образ жизни, занятия спортом зимой привычны, однако все же долго находиться на холоде не стоит. Это связано с тем, что физические нагрузки сопровождаются учащенным сердцебиением, поэтому дышать приходится глубже, а в зимний период очень много холодного воздуха попадает в легкие, в результате появляются различные заболевания, пояснил доктор Арутюнов.Во время катания на коньках или лыжах важно одеваться потеплее и обращать внимание на свое состояние. Если появляется онемение тканей, следует обратиться к специалисту, сообщил эксперт в области медицины Александр Карабиненко.