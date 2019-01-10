Медики рассказали, как заниматься спортом зимой без вреда для здоровья
Медики рассказали, что заниматься спортом зимой без вреда для здоровья можно. Для этого необходимо прислушиваться к своему состоянию, одевать теплую одежду, а также сократить время тренировок.
По мнению специалиста Григория Арутюнова, человеку, ведущему здоровый образ жизни, занятия спортом зимой привычны, однако все же долго находиться на холоде не стоит. Это связано с тем, что физические нагрузки сопровождаются учащенным сердцебиением, поэтому дышать приходится глубже, а в зимний период очень много холодного воздуха попадает в легкие, в результате появляются различные заболевания, пояснил доктор Арутюнов.
Во время катания на коньках или лыжах важно одеваться потеплее и обращать внимание на свое состояние. Если появляется онемение тканей, следует обратиться к специалисту, сообщил эксперт в области медицины Александр Карабиненко.
По мнению специалиста Григория Арутюнова, человеку, ведущему здоровый образ жизни, занятия спортом зимой привычны, однако все же долго находиться на холоде не стоит. Это связано с тем, что физические нагрузки сопровождаются учащенным сердцебиением, поэтому дышать приходится глубже, а в зимний период очень много холодного воздуха попадает в легкие, в результате появляются различные заболевания, пояснил доктор Арутюнов.
Во время катания на коньках или лыжах важно одеваться потеплее и обращать внимание на свое состояние. Если появляется онемение тканей, следует обратиться к специалисту, сообщил эксперт в области медицины Александр Карабиненко.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:50