Ученые измерили скорость вращения черной дыры, разрывающей звезду
Используя данные о разрывании одной из звезд черной дырой ученые измерили скорость вращения массивного объекта, она составила около 50% скорости света. Результаты стали первым примером по оценке события приливных сил для определения параметров вращения черной дыры.
Астрофизики открыли в космосе редкое явление. Массивная звезда, расположенная в галактике на удалении 300 млн световых лет от Земли, разрывала на сегменты звезду. Данное событие отнесли к приливным разрушениям, оно получило обозначение ASASSN-14li. Отмечен всплеск рентгеновской активности. Ученые применили компьютерный код с целью обнаружения закономерностей в астрофизике. Дирай Пашам, один из соавторов научной работы из института астрофизики и космических исследований (США), выразил своё мнение. Чёрные дыры, сообщил ученый, могут вращаться со скоростью до 99% от световой.
Исследование определило необходимость использования событий, имеющих приливной характер. Они могут быть использованы в дальнейшем для определения скорости вращения сверхмассивных черных дыр, находящихся в неактивной фазе.
Астрофизики открыли в космосе редкое явление. Массивная звезда, расположенная в галактике на удалении 300 млн световых лет от Земли, разрывала на сегменты звезду. Данное событие отнесли к приливным разрушениям, оно получило обозначение ASASSN-14li. Отмечен всплеск рентгеновской активности. Ученые применили компьютерный код с целью обнаружения закономерностей в астрофизике. Дирай Пашам, один из соавторов научной работы из института астрофизики и космических исследований (США), выразил своё мнение. Чёрные дыры, сообщил ученый, могут вращаться со скоростью до 99% от световой.
Исследование определило необходимость использования событий, имеющих приливной характер. Они могут быть использованы в дальнейшем для определения скорости вращения сверхмассивных черных дыр, находящихся в неактивной фазе.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 10:31