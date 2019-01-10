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Ученые измерили скорость вращения черной дыры, разрывающей звезду

Используя данные о разрывании одной из звезд черной дырой ученые измерили скорость вращения массивного объекта, она составила около 50% скорости света. Результаты стали первым примером по оценке события приливных сил для определения параметров вращения черной дыры.
Ученые измерили скорость вращения черной дыры, разрывающей звезду

Астрофизики открыли в космосе редкое явление. Массивная звезда, расположенная в галактике на удалении 300 млн световых лет от Земли, разрывала на сегменты звезду. Данное событие отнесли к приливным разрушениям, оно получило обозначение ASASSN-14li. Отмечен всплеск рентгеновской активности. Ученые применили компьютерный код с целью обнаружения закономерностей в астрофизике. Дирай Пашам, один из соавторов научной работы из института астрофизики и космических исследований (США), выразил своё мнение. Чёрные дыры, сообщил ученый, могут вращаться со скоростью до 99% от световой.

Исследование определило необходимость использования событий, имеющих приливной характер. Они могут быть использованы в дальнейшем для определения скорости вращения сверхмассивных черных дыр, находящихся в неактивной фазе.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 10:31

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