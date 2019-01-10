На рынок выпустили обновлённый кросс-хэтчбек Hyundai i20 Active





Авто получило некоторые доработки: увеличенный дорожный просвет, модернизированные бампера, расширители колёсных арок, специальный защитный пластиковый обвес. Рестайлинговая версия кросс-хэтчбека получила некоторые дополнительные опции, включая беспроводное зарядное устройство для смартфонов, базовые светодиодные ходовые огни, усовершенствованный современный мультимедийный комплекс, имеющий семидюймовый сенсорный экран. В линейку силовых агрегатов модели вошёл атмосферный бензиновый 1,2-литровый двигатель на 83 лошадиные силы и дизельный 1,4-литровый мотор на 90 лошадиных сил. Моторы функционируют в паре с пятиступенчатой, а также шестиступенчатой «механикой» либо «автоматом». В машине используется система переднего привода.Hyundai i20 Active начнут реализовывать в конце января. Пока расценки на новую вариацию держат в секрете. Дореформенный «кросс» на территории Индии стоит от 699 990 рупий.