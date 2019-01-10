Александр Градский рассказал о своих отношениях с женщинами





По словам Александра Градского, его первый брак являлся порывом молодости, поэтому он быстро распался. А вот о совместной жизни с Анастасией Вертинской — одним из секс-символов СССР у него сохранились теплые воспоминания. До того, как выйти замуж за музыканта, Вертинская успела побывать в браке с Никитой Михалковым. Но даже такая страсть между актрисой и певцом не смогла удержать их союз от распада. Сама Вертинская вспоминает, что их реальности не совпали, поэтому стоило все оставить на уровне романа.Затем Александр Градский женился на студентке Оле, брак продлился почти 21 год. А через несколько лет музыкант повстречал Марину Коташенко. Несмотря на большую разницу в возрасте, отношения между ними складываются самым чудесным образом. У пары уже есть два ребенка — Александр и Иван. Композитор полагает, что Марина Коташенко испытывает к нему искренние чувства, ведь он уже старый и не такой богатый, а с ее внешними данными она могла бы рассчитывать на более обеспеченного красавца.