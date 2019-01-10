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Александр Градский рассказал о своих отношениях с женщинами

Певец Александр Градский рассказал о том, как он пользовался успехом у советских и российских красавиц, не обладая внешностью киноактера. За всю свою жизнь Александр Градский был трижды официально женат, а сейчас он живет с Мариной Коташенко, которая младше его на 31 год.
Александр Градский рассказал о своих отношениях с женщинами

По словам Александра Градского, его первый брак являлся порывом молодости, поэтому он быстро распался. А вот о совместной жизни с Анастасией Вертинской — одним из секс-символов СССР у него сохранились теплые воспоминания. До того, как выйти замуж за музыканта, Вертинская успела побывать в браке с Никитой Михалковым. Но даже такая страсть между актрисой и певцом не смогла удержать их союз от распада. Сама Вертинская вспоминает, что их реальности не совпали, поэтому стоило все оставить на уровне романа.
Александр Градский рассказал о своих отношениях с женщинами

Затем Александр Градский женился на студентке Оле, брак продлился почти 21 год. А через несколько лет музыкант повстречал Марину Коташенко. Несмотря на большую разницу в возрасте, отношения между ними складываются самым чудесным образом. У пары уже есть два ребенка — Александр и Иван. Композитор полагает, что Марина Коташенко испытывает к нему искренние чувства, ведь он уже старый и не такой богатый, а с ее внешними данными она могла бы рассчитывать на более обеспеченного красавца.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:03

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