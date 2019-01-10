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Влад Соколовский устал от "бредовых" комментариев поклонников в Instagram

Бывший возлюбленный популярной певицы Риты Дакоты исполнитель Влад Соколовский написал в личном блоге Instagram, что считает многочисленные комментарии поклонников "бредовыми". Слова артиста сопровождаются снимком, где видно, как экс-супруг поп-звезды недоволен мнением неравнодушной общественности.

Влад Соколовский устал от "бредовых" комментариев поклонников в Instagram

Представитель российского шоу-бизнеса Влад Соколовский сейчас наслаждается отдыхом на Бали. Время есть не только публиковать яркие и впечатляющие фото с экзотического острова, но и ознакомиться с мнением почитателей творчества. Так, недавно 27-летний певец рассказал поклонникам в Instagram, что их комментарии "бредовые", а в сопровождающем кадре можно прочитать раздражение на лице знаменитости. Не исключено, что Влад Соколовский действительно устал от переживающих за него фанаток, активно обсуждающих подробности его личной жизни.
Влад Соколовский устал от "бредовых" комментариев поклонников в Instagram

Однако некоторые подписчики Instagram публичного деятеля уверены: Влад Соколовский не может забыть свою любовь Риту Дакоту, поэтому и выплескивает негатив на фолловеров. "Да ладно. Сам и даешь повод для этих комментов", "Я просто зашла убедиться, что люди продолжают писать бредовые комменты", "А зачем ты их читаешь?", "Ну а какие писать? Просто восхищения, так же скучно", "Рита конечно попортила тебе жизнь и репутацию признанием", - продолжали оставлять комментарии на странице Влада Соколовского подписчики, несмотря на его недовольную реакцию.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:48

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