Влад Соколовский устал от "бредовых" комментариев поклонников в Instagram

Представитель российского шоу-бизнеса Влад Соколовский сейчас наслаждается отдыхом на Бали. Время есть не только публиковать яркие и впечатляющие фото с экзотического острова, но и ознакомиться с мнением почитателей творчества. Так, недавно 27-летний певец рассказал поклонникам в Instagram, что их комментарии "бредовые", а в сопровождающем кадре можно прочитать раздражение на лице знаменитости. Не исключено, что Влад Соколовский действительно устал от переживающих за него фанаток, активно обсуждающих подробности его личной жизни.Однако некоторые подписчики Instagram публичного деятеля уверены: Влад Соколовский не может забыть свою любовь Риту Дакоту, поэтому и выплескивает негатив на фолловеров. "Да ладно. Сам и даешь повод для этих комментов", "Я просто зашла убедиться, что люди продолжают писать бредовые комменты", "А зачем ты их читаешь?", "Ну а какие писать? Просто восхищения, так же скучно", "Рита конечно попортила тебе жизнь и репутацию признанием", - продолжали оставлять комментарии на странице Влада Соколовского подписчики, несмотря на его недовольную реакцию.