Новый образ Полины Гагариной напугал подписчиков в Instagram

"С первым рабочим днём всех! У нас, правда, он не первый", - пишет Гагарина.

Гагарина поделилась с фанатами на своей странице в соцсети процессом очередных съёмок. С 30 декабря, не имея ни одного выходного дня, исполнительница вместе со своей командой трудится над проектом, который пока держит в секрете. На камеру певица предстала в коктейльном платье без бретелей, открывающем часть груди и плечи.Хотя наряд многим понравился, некоторые читатели блога обратили внимание на худобу молодой матери. Однако новое фото с необычайно бледным макияжем и уложенными назад волосами порадовало подписчиков ещё меньше.Хейтеры назвали Гагарину инопланетянкой и мумией, а её стилиста и визажиста - халтурщиками. Комментаторы посчитали, что в новом образе знаменитость кажется чересчур немощной, и ей стоит вернуться к более выигрышному старому.