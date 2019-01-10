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Новый образ Полины Гагариной напугал подписчиков в Instagram

Новый образ Полины Гагариной для съёмок напугал подписчиков артистки в Instagram. Поклонники раскритиковали причёску и макияж знаменитости.
Новый образ Полины Гагариной напугал подписчиков в Instagram

Гагарина поделилась с фанатами на своей странице в соцсети процессом очередных съёмок. С 30 декабря, не имея ни одного выходного дня, исполнительница вместе со своей командой трудится над проектом, который пока держит в секрете. На камеру певица предстала в коктейльном платье без бретелей, открывающем часть груди и плечи.

Хотя наряд многим понравился, некоторые читатели блога обратили внимание на худобу молодой матери. Однако новое фото с необычайно бледным макияжем и уложенными назад волосами порадовало подписчиков ещё меньше.

Хейтеры назвали Гагарину инопланетянкой и мумией, а её стилиста и визажиста - халтурщиками. Комментаторы посчитали, что в новом образе знаменитость кажется чересчур немощной, и ей стоит вернуться к более выигрышному старому.

"С первым рабочим днём всех! У нас, правда, он не первый", - пишет Гагарина.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:39

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