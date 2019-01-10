Пресс-конференцию на тему информационных ресурсов в московском образовании проведут в столичном Депобразования





Уточняется, что одним из участников готовящейся встречи должен стать замруководителя московского Депобразования П.Карпов. Вместе с ним перед аудиторией выступят директор столичного ГМЦ А.Зинин, его заместитель А.Лукутин, а также директор МособрТВ О.Суханова. МособрТВ станет одним из информационных ресурсов, о которых расскажут журналистам, помимо сайта «Школа большого города» и образовательных изданий «Школа. Москва» и издание «Учительская газета-Москва». После пресс-конференции будет проведено селекторное совещание Депобразования, в котором примет участие его глава И.Калина. Представителям СМИ позволят посетить это мероприятие и пообщаться с министром.