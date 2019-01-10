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Пресс-конференцию на тему информационных ресурсов в московском образовании проведут в столичном Депобразования

На ближайший четверг Депобразования города Москвы наметил проведение пресс-конференции, в ходе которой на подробное обсуждение будут вынесены ключевые столичные информационные ресурсы об образовании. В ходе встречи представители СМИ смогут узнать о том, чем хороши эти ресурсы, в чем их назначение и польза. Также аудиторию ознакомят с информацией о ждущих ресурсы изменениях в текущем году. Об этом сообщает сайт столичного мэра.
Пресс-конференцию на тему информационных ресурсов в московском образовании проведут в столичном Депобразования

Уточняется, что одним из участников готовящейся встречи должен стать замруководителя московского Депобразования П.Карпов. Вместе с ним перед аудиторией выступят директор столичного ГМЦ А.Зинин, его заместитель А.Лукутин, а также директор МособрТВ О.Суханова. МособрТВ станет одним из информационных ресурсов, о которых расскажут журналистам, помимо сайта «Школа большого города» и образовательных изданий «Школа. Москва» и издание «Учительская газета-Москва». После пресс-конференции будет проведено селекторное совещание Депобразования, в котором примет участие его глава И.Калина. Представителям СМИ позволят посетить это мероприятие и пообщаться с министром.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:24

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