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Медики рассказали, что означают разговоры во сне

Медицинские специалисты рассказали о значимости разговоров во снах. Большинство разговоров человека во сне продолжаются не больше 30 сек, ничего не означая.

Медики рассказали, что означают разговоры во сне

Случаи сомнилоквии случаются в фазе быстрых снов, во время активизации мозга. В данном случае учащается дыхание, при этом человек видит яркие, очень реалистичные сны. В случае частых разговоров во сне, сопровождаемых криками, а также резкими неконтролируемыми движениями, у человека могут быть такие расстройства как сомнамбулизм, ночные кошмары, синдром беспокойных ног, синдром ночного аппетита.

Случаи разговоров во сне иногда происходят из-за эмоциональных стрессов, лихорадки, злоупотребления наркотическими средствами и спиртным. Свыше 50 процентов детей возрастом 3-10 лет говорят во сне. Многие перерастают данное явление, когда наступает половая зрелость. При этом около пяти процентов взрослых людей сохраняют такую особенность всю оставшуюся жизнь. Если во время сна разговоры сопровождаются криками, страхами, будят вас и окружающих, нужно обратиться к медицинскому специалисту. Пока отсутствует какая-либо специфичная диагностика сомнилоквии. Однако при обнаружении признаков другого расстройства сна, врач может назначить человеку полисомнографию. Это исследование сна пациентов с применением специальных регистрирующих устройств. В данном случае записываются различные параметры. Речь идёт о движениях ног, ЭЭГ, положении тела, дыхательных движениях брюшной стенки/грудной клетки, дыхательном потоке, храпе и т.д.

Медики рассказали, что означают разговоры во сне

От сомнилоквии нет каких-либо рецептов. Медики чаще советуют регулярный сон и избегание стрессов. Чтобы разговоры во сне не беспокоили окружающих, им следует воспользоваться берушами. Для выявления причины ночных монологов, можно устроить мини-расследование. Нужно на протяжении 2 недель вести дневник сна, записывать время засыпания и пробуждения, принимаемые лекарства/напитки/еду, характер сновидений. Особенное внимание нужно уделить алкогольным напиткам, чаю, напиткам, которые содержат кофеин. В данном случае поможет фитнес-трекер, фиксирующий длительность, а также глубину сна. На смартфоне можно установить программу, записывающую ночные разговоры. Данную информацию можно предоставить потом сомнологу.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:25

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