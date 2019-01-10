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Ученые: Солнце после своей «смерти» превратится в гигантский алмаз

Солнце после своей «смерти» станет белым карликом, это произойдёт спустя миллиарды лет. До этого оно пройдёт определенную эволюцию, включая стадию сверхновой. В дальнейшем ядро светила кристаллизуется, оно станет гигантским алмазом.
Ученые: Солнце после своей «смерти» превратится в гигантский алмаз

Белые карлики являются малыми звёздами, их масса сравнима с массой Солнца. Данные структуры лишены своих источников энергии, они кристаллизуются со временем. Остатки белых карликов имеют ядро, состоящее из углерода и твёрдого кислорода. Данное состояние формируется в результате длительного перехода на одном из этапов жизни звезды. Подобный процесс наблюдается при переходе жидкой воды в твердое состояние, это происходит при повышенных температурах. Возраст данных светил определяется несколькими миллиардами лет. Отвердевшие белые карлики имеют необычно яркое свечение, это указывает на необычную историю их возникновения и формирование.

Процесс кристаллизации проходит в несколько этапов. При достижении низких температурных показателей кислород и металл твердеют. Звезда переходит в состояние слоёного алмаза. Его ядро представляет собой смесь металла и кислорода, сверху сфера покрыта коркой кислорода или гелия.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 09:20

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