Ученые: Солнце после своей «смерти» превратится в гигантский алмаз





Белые карлики являются малыми звёздами, их масса сравнима с массой Солнца. Данные структуры лишены своих источников энергии, они кристаллизуются со временем. Остатки белых карликов имеют ядро, состоящее из углерода и твёрдого кислорода. Данное состояние формируется в результате длительного перехода на одном из этапов жизни звезды. Подобный процесс наблюдается при переходе жидкой воды в твердое состояние, это происходит при повышенных температурах. Возраст данных светил определяется несколькими миллиардами лет. Отвердевшие белые карлики имеют необычно яркое свечение, это указывает на необычную историю их возникновения и формирование.Процесс кристаллизации проходит в несколько этапов. При достижении низких температурных показателей кислород и металл твердеют. Звезда переходит в состояние слоёного алмаза. Его ядро представляет собой смесь металла и кислорода, сверху сфера покрыта коркой кислорода или гелия.