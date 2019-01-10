Из-за распространения ВИЧ-инфекции из «ДОМа-2» выгнали любовницу Гуфа
Из-за наличия ВИЧ-инфекции руководители ток-шоу «Дом-2» выгнали из проекта 18-летнюю Яну Шевцову. По словам Леры Фрост, Яна Шевцова могла устроить на передаче настоящую эпидемию ВИЧ, поскольку она стремилась переспать с максимально возможным количеством участников шоу.
Первоначально жительница Екатеринбурга продолжительное время встречалась с рэпером Гуфом. После расставания Яна Шевцова рассказывала, что она забеременела от музыканта, лишившего ее девственности. Однако девушка понимала, что Гуф с ней жить не будет, поэтому ей пришлось сделать аборт.
О том, что у девушки есть ВИЧ-инфекция, сообщила бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост. Она отметила, что все новенькие участники ток-шоу обязаны представлять справку от врача, подтверждающую отсутствие серьезных заболеваний. Яна Шевцова не удосужилась так поступить, поэтому Лера Фрост попросила руководство «Дома-2» проверить девушку на ВИЧ. Учитывая, что Яна Шевцова была готова спать со всеми подряд, она могла заразить ВИЧ-инфекцией значительное количество участников ток-шоу.
Первоначально жительница Екатеринбурга продолжительное время встречалась с рэпером Гуфом. После расставания Яна Шевцова рассказывала, что она забеременела от музыканта, лишившего ее девственности. Однако девушка понимала, что Гуф с ней жить не будет, поэтому ей пришлось сделать аборт.
О том, что у девушки есть ВИЧ-инфекция, сообщила бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост. Она отметила, что все новенькие участники ток-шоу обязаны представлять справку от врача, подтверждающую отсутствие серьезных заболеваний. Яна Шевцова не удосужилась так поступить, поэтому Лера Фрост попросила руководство «Дома-2» проверить девушку на ВИЧ. Учитывая, что Яна Шевцова была готова спать со всеми подряд, она могла заразить ВИЧ-инфекцией значительное количество участников ток-шоу.