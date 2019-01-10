Виктория Боня в Instagram выложила откровенный снимок
Бывшая участница популярного телепроекта "Дом-2" Виктория Боня стала знаменитой, как раз благодаря именно этому скандальному реалити-шоу.
Сегодня Вика не пропадает из медиапространства и довольно часто появляется на площадке проекта в качестве гостьи.
А накануне девушка опубликовала у себя в Instagram весьма неоднозначную фотографию. Виктория продемонстрировала своим поклонникам бюст, который хорошо виден сквозь одежду.
На снимке Боня сидит в мокрой тунике, а голая грудь девушке явственно просвечивается сквозь ткань. Многочисленные подписчики знаменитости пришли в восторг от такого фото. За считанные часы публикация собрала немало лайков и большое количество комментариев.
Правда, были и недовольные. Хейтеры пишут, что лишь такими откровенными кадрами Боня может сегодня напомнить о себе.
Сегодня Вика не пропадает из медиапространства и довольно часто появляется на площадке проекта в качестве гостьи.
А накануне девушка опубликовала у себя в Instagram весьма неоднозначную фотографию. Виктория продемонстрировала своим поклонникам бюст, который хорошо виден сквозь одежду.
На снимке Боня сидит в мокрой тунике, а голая грудь девушке явственно просвечивается сквозь ткань. Многочисленные подписчики знаменитости пришли в восторг от такого фото. За считанные часы публикация собрала немало лайков и большое количество комментариев.
Правда, были и недовольные. Хейтеры пишут, что лишь такими откровенными кадрами Боня может сегодня напомнить о себе.