В Якутии мужчина обокрал ювелирный магазин, но потерял добычу при побеге
В городе Нерюнгри (Якутия) мужчина обокрал ювелирный магазин, но потерял всю добычу во время побега. О странном криминальном происшествии сообщает сегодня пресс-служба регионального управления МВД.
Подозреваемым в ограблении оказался 33-летний ранее судимый местный житель, который попытался оправдать свои действия сложным материальным положением.
Как сообщили представители правоохранительных органов, общая стоимость ювелирных изделий, которую вынес преступник, составила 265 тысяч рублей. Но воспользоваться украденным он не смог, поскольку потом потерял добычу. Несмотря на это, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Подозреваемым в ограблении оказался 33-летний ранее судимый местный житель, который попытался оправдать свои действия сложным материальным положением.
Как сообщили представители правоохранительных органов, общая стоимость ювелирных изделий, которую вынес преступник, составила 265 тысяч рублей. Но воспользоваться украденным он не смог, поскольку потом потерял добычу. Несмотря на это, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:13