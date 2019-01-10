В Якутии мужчина обокрал ювелирный магазин, но потерял добычу при побеге





Подозреваемым в ограблении оказался 33-летний ранее судимый местный житель, который попытался оправдать свои действия сложным материальным положением.Как сообщили представители правоохранительных органов, общая стоимость ювелирных изделий, которую вынес преступник, составила 265 тысяч рублей. Но воспользоваться украденным он не смог, поскольку потом потерял добычу. Несмотря на это, ему грозит до 6 лет лишения свободы.