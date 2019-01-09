Жена Валентина Юдашкина пожелала супругу здоровья в день годовщины свадьбы

По словам Юдашкиной, кутюрье старался как можно чаще поддерживать её, и делал всё, чтобы она чувствовала себя нужной. Она пожелала супругу крепкого здоровья, прекрасного настроения и долгих лет совместной жизни. Напомним, что в последнее время появилось немало слухов о проблемах со здоровьем у модельера, но жена отмечает, что всё худшее позади, и на данный момент в семье вновь царит полная гармония, а сам кутюрье чувствует себя хорошо.В комментариях к её публикации в социальной сети Instagram интернет-пользователи отметили внутреннюю и внешнюю красоту пары. Кроме того, они пожелали супругам, а также их детям и внукам здоровья и счастья. Публикация за считанные часы набрала более 20 тысяч отметок «Мне нравится» и сотни комментариев от восторженных поклонников.