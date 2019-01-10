Ученые создали коктейль, омолаживающий клетки организма





Ученые провели исследование, пригласив добровольцев. Им предложили принимать средство от рака спрайсел наряду с растительной добавкой кверцетин. Она в естественном виде присутствует в луке, красном вине и зелёном чае. Спустя 21 день специалисты изучили медицинские данные волонтеров. У людей произошло улучшение работы всех органов. Исследователи указывают на тот немаловажный аспект, что науке известны около 20 серьёзных состояний, в которых присутствуют стареющие клетки. Они выполняют активную роль. Учёные в эксперименте оценивали изменения в уровне стареющих клеточных биомаркеров. В дальнейшем необходимы более глубокие эксперименты.Результаты, полученные научной группой, вселяют надежду. Исследователи заявляют, что специально созданный коктейль способен эффективно бороться с возрастными заболеваниями.