Ученые создали коктейль, омолаживающий клетки организма
В США ученые создали специальный коктейль, напиток омолаживает организм, он борется со стареющими клетками. Созданное средство способно эффективно очистить его от «клеток-зомби».
Ученые провели исследование, пригласив добровольцев. Им предложили принимать средство от рака спрайсел наряду с растительной добавкой кверцетин. Она в естественном виде присутствует в луке, красном вине и зелёном чае. Спустя 21 день специалисты изучили медицинские данные волонтеров. У людей произошло улучшение работы всех органов. Исследователи указывают на тот немаловажный аспект, что науке известны около 20 серьёзных состояний, в которых присутствуют стареющие клетки. Они выполняют активную роль. Учёные в эксперименте оценивали изменения в уровне стареющих клеточных биомаркеров. В дальнейшем необходимы более глубокие эксперименты.
Результаты, полученные научной группой, вселяют надежду. Исследователи заявляют, что специально созданный коктейль способен эффективно бороться с возрастными заболеваниями.
Ученые провели исследование, пригласив добровольцев. Им предложили принимать средство от рака спрайсел наряду с растительной добавкой кверцетин. Она в естественном виде присутствует в луке, красном вине и зелёном чае. Спустя 21 день специалисты изучили медицинские данные волонтеров. У людей произошло улучшение работы всех органов. Исследователи указывают на тот немаловажный аспект, что науке известны около 20 серьёзных состояний, в которых присутствуют стареющие клетки. Они выполняют активную роль. Учёные в эксперименте оценивали изменения в уровне стареющих клеточных биомаркеров. В дальнейшем необходимы более глубокие эксперименты.
Результаты, полученные научной группой, вселяют надежду. Исследователи заявляют, что специально созданный коктейль способен эффективно бороться с возрастными заболеваниями.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 08:30