Дилеры в Индии получили бюджетную версию Nissan Kicks





Основой бюджетной модификации стала общая архитектура, взятая у Nissan Terrano/Renault Duster. Реализации нового Nissan Kicks начнутся 22 января. Индийские дилер-центры предложат минимум четыре вариации исполнения бюджетной модели. Сюда вошло также двухцветное оформление. Индийский Nissan Kicks презентовали в октябре прошедшего года. Кроссовер построили на архитектуре B0. Вследствие этого габариты авто стали больше. Бюджетная версия для Индии получила другую решетку радиатора, пластиковый обвес, переработанные бампера. Интерьер дополнили другой панелью и рулём. Также расширили консоль.Индийский Kicks предлагают с атмосферным полуторалитровым силовым агрегатом на 106 лошадиных сил. Также авто оснащают дизельной полуторалитровой силовой установкой на 100 лошадей. В паре предлагается вариатор, 5МКПП либо 6МКПП. Индийская модель стоит 950 тыс. рупий (944 тыс. руб.).