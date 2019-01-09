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Владимир Васильев озвучил ситуацию об отказе сенаторов США принимать антироссийские санкции

Во время беседы с журналистами Владимир Васильев выразил свое мнение по поводу антироссийских санкций. Политолог озвучил некоторые моменты, связанные с отказом сенаторов проголосовать за законопроект.
Владимир Васильев озвучил ситуацию об отказе сенаторов США принимать антироссийские санкции

Прежде всего, решение демократов было связано с требованиями прекратить шатдаун, как сообщает Политэксперт. Затем важным аспектом является противодействие политике Трампа. Решение главы страны вывести войска с территории Сирии вызвало ажиотаж в политических кругах Вашингтона. Эти события могут затронуть стратегические интересы США, а также негативно отразятся на Иране, который может выйти из сделки.
Демократы не заинтересованы в таком процессе, потому что они подписывали документ “Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке”, где есть перечень санкций, касающихся этой страны. Данная тема затронула Сирию из-за химического оружия, но продолжать раскачивать данную проблему может быть чревато для политиков.



 
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Политика
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00

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