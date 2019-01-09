Супруга Стаса Костюшкина лепит пельмени во время новогодних каникул

Стасу Костюшкину не удалось порадовать близких отдыхом на Мальдивах или в Таиланде, вероятно, из-за активной творческой деятельности. Сейчас семья обаятельного исполнителя отмечает праздники в загородном доме в Селятино.Жена поп-звезды призналась фанатам в Instagram, что компенсирует отсутствие тепла, моря и пальм лепкой пельменей. "Убиваю зависть кулинаркой", написала Юлия Костюшкина."Юличка! А можно рецепт пельмешек", "Настоящая женщина", "Пельмени на свитере Мартина", "Пельмехи супер", "Кудесница", "Аппетитно", "Хозяюшка", - писали восхищенные мастерством избранницы Стаса Костюшкина подписчики.