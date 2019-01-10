Самый богатый человек в мире Джефф Безос объявил о разводе со своей женой





Как стало известно, пара приняло совместное решение о расставании. Безос отметил, что эти 25 лет были прекрасными, и, несмотря на расставание, супруги останутся друзьями. Также их будет связывать партнёрство в нескольких проектах.Поэтому, миллиардер отметил, что он сохранит о своей жене Меккензи исключительно добрые воспоминания. Напомним, что по данным издания Forbes, глава компании Amazon владеет почти 140 миллиардами долларов.