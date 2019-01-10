Самый богатый человек в мире Джефф Безос объявил о разводе со своей женой
Владелец самого большого состояния на планете – американец Джефф Безос решил развестись с женой после 25 лет совместной жизни. Соответствующее заявление появилось на странице руководителя корпорации Amazon в социальной сети Twitter.
Как стало известно, пара приняло совместное решение о расставании. Безос отметил, что эти 25 лет были прекрасными, и, несмотря на расставание, супруги останутся друзьями. Также их будет связывать партнёрство в нескольких проектах.
Поэтому, миллиардер отметил, что он сохранит о своей жене Меккензи исключительно добрые воспоминания. Напомним, что по данным издания Forbes, глава компании Amazon владеет почти 140 миллиардами долларов.
Как стало известно, пара приняло совместное решение о расставании. Безос отметил, что эти 25 лет были прекрасными, и, несмотря на расставание, супруги останутся друзьями. Также их будет связывать партнёрство в нескольких проектах.
Поэтому, миллиардер отметил, что он сохранит о своей жене Меккензи исключительно добрые воспоминания. Напомним, что по данным издания Forbes, глава компании Amazon владеет почти 140 миллиардами долларов.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00