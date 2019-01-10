В России опять можно купить авто Ravon узбекского производства





Умиджан Салимов, который отвечает в компании за развитие, а также маркетинг, сообщил, что на территорию Казахстана уже отправили 130 машинокомплектов. Там соберут легковые авто и отправят в РФ. В России уже находятся 170 единиц авто Ravon R3, которые готовы к реализации. В октябре производители заявляли, что в РФ опять вернутся узбекские модели Ravon версий R4, R3, R2. По словам очевидцев, данные авто видели вблизи Уфы. Они были погружены на автовоз. Узбекские машины поступили уже в башкирские автомобильные салоны. Тогда их нельзя было купить вследствие не утверждения расценок производителем. Компания получила уже все требуемые документы. На Ravon Gentra закончился срок действия ОТТС. По всей видимости, данную версию не будут больше продавать в РФ.Ravon прекратил поставлять авто в РФ весной текущего года вследствие финансовых проблем. Руководство завода около полугода разбиралось в ситуации и пересматривало расценки. Согласно предварительной информации, авто в цене увеличится больше чем на 50%. В данном случае цена R3 Nexia может составить 1 000 000 руб.