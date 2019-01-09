АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Разоблачивший "Битву экстрасенсов" Борис Соболев достоин "ТЭФИ"

Тележурналист Борис Соболев, разоблачивший популярное мистическое шоу "Битва экстрасенсов" в своем фильме "Идущие к черту" открыл глаза многим зрителям. Пользователи Сети уверены: создателю трехчсовой ленты нужно вручить премию "ТЭФИ".

Разоблачивший "Битву экстрасенсов" Борис Соболев достоин "ТЭФИ"

Ток-шоу о магических талантах медиумов под названием "Битва экстрасенсов" выходит на экраны с 2007 года. На телеканале "Россия" недавно была показана работа Бориса Соболева "Идущие к черту". Название фильма само о себе говорит. Создатель киноленты провел расследование, позволившее выяснить, что никакими сверхъестественными способностями и талантами предвидения и исцеления никто из героев шоу не обладает.

Борис Соболев побеседовал с "ясновидящими" и ведущими скандального проекта. Медиумы не могли справиться даже с элементарными заданиями отборочного тура, что говорит о постановке выпусков.

Соболев собирал факты два года, чтобы рассказать всю правду о растиражированном СМИ и телевидением шоу. Ему удалось узнать, как ради рейтингов обманывали родных пропавших без вести и погибших людей, и как за мистические озарения выдавали собранные редакторами данные. При этом автор назвал суммы гонораров за участие в "Битве экстрасенсов" - около 350 тыс. долларов.
Разоблачивший "Битву экстрасенсов" Борис Соболев достоин "ТЭФИ"

Зрители благодарны Борису Соболеву за правду и доказательства обмана со стороны представителей телевидения. Многие считают: участники шоу должны предстать перед судом за мошенничество вместе с инициаторами, ведь большинство людей верили им, и на что-то надеялись.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разоблачивший "Битву экстрасенсов"
Супруга Стаса Костюшкина лепит пельмени
Жена Валентина Юдашкина пожелала
Представлен логотип конкурса
Алёна Хмельницкая улетела на Шри-Ланку
Нетребко показала в Instagram «другого»
Андрей Мерзликин решил сбежать от детей
Катя Лель рассказала о своей работе в
Андрей Биланов тайно сделал ДНК-тест
Учёные: Подсолнечное масло борется с
В России увеличилась цена на моторное
Максим Галкин показал в Instagram
Ученые назвали продлевающие жизнь
Дарья Мороз показала в Instagram фото с
Светлана Бондарчук продолжает
Подписчики раскритиковали Ольгу
Супруг оперной певицы Анны Нетребко
В Арктике площадь морского льда
В Уфе судебные приставы во время
Эмили Ратаковски впечатлила
«Полицейский с Рублевки» стал самой
ПФР проинформировал об этапах
TCL Communication презентовала новые
Гоген Солнцев после психиатра дал
Владу Соколовскому не понравилась
Воронежцы жалуются на заваленные снегом
Сергей Исаев из "Уральских пельменей"
Пользователи смартфонов Samsung не
Ученые определили, насколько опасны
В Челябинске спешившие на место аварии
Просмотреть все новости