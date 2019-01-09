Разоблачивший "Битву экстрасенсов" Борис Соболев достоин "ТЭФИ"





Ток-шоу о магических талантах медиумов под названием "Битва экстрасенсов" выходит на экраны с 2007 года. На телеканале "Россия" недавно была показана работа Бориса Соболева "Идущие к черту". Название фильма само о себе говорит. Создатель киноленты провел расследование, позволившее выяснить, что никакими сверхъестественными способностями и талантами предвидения и исцеления никто из героев шоу не обладает.Борис Соболев побеседовал с "ясновидящими" и ведущими скандального проекта. Медиумы не могли справиться даже с элементарными заданиями отборочного тура, что говорит о постановке выпусков.Соболев собирал факты два года, чтобы рассказать всю правду о растиражированном СМИ и телевидением шоу. Ему удалось узнать, как ради рейтингов обманывали родных пропавших без вести и погибших людей, и как за мистические озарения выдавали собранные редакторами данные. При этом автор назвал суммы гонораров за участие в "Битве экстрасенсов" - около 350 тыс. долларов.Зрители благодарны Борису Соболеву за правду и доказательства обмана со стороны представителей телевидения. Многие считают: участники шоу должны предстать перед судом за мошенничество вместе с инициаторами, ведь большинство людей верили им, и на что-то надеялись.