Андрей Мерзликин решил сбежать от детей в рождественский лес на коне

В одной из недавних публикаций в социальных сетях, артист отметил, что разница между городом и таким волшебным местом видна сразу. Первым делом он с семьей решил отправиться на конную прогулку в лес, но затем немного «схитрив», отправился туда в одиночестве.Чтобы не нарушать природную гармонию, артист в ролике даже начал говорить тише, восхищаясь красотой российской природы. За считанные часы сюжет набрал почти 12 тысяч просмотров, а восхищенные поклонники написали много лестных комплиментов в адрес Андрея Мерзликина, пожелав ему хорошего настроения и творческих успехов.