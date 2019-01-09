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Андрей Мерзликин решил сбежать от детей в рождественский лес на коне

Как известно, многие российские знаменитости проводят новогодние каникулы за рубежом, но случаются и исключения из правил. Например, актёр Андрей Мерзликин вместе с семьёй отправился отдыхать в один из пансионатов Тверской области, решив сбежать от детей в рождественский лес на коне.
Андрей Мерзликин решил сбежать от детей в рождественский лес на коне

В одной из недавних публикаций в социальных сетях, артист отметил, что разница между городом и таким волшебным местом видна сразу. Первым делом он с семьей решил отправиться на конную прогулку в лес, но затем немного «схитрив», отправился туда в одиночестве.

Чтобы не нарушать природную гармонию, артист в ролике даже начал говорить тише, восхищаясь красотой российской природы. За считанные часы сюжет набрал почти 12 тысяч просмотров, а восхищенные поклонники написали много лестных комплиментов в адрес Андрея Мерзликина, пожелав ему хорошего настроения и творческих успехов.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:35

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