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Нетребко показала в Instagram «другого» Киркорова без косметики и привычных нарядов

Оперная певица Анна Нетребко показала в Instagram «другого» Филиппа Киркорова без косметики и привычных нарядов. Поп-король отечественной эстрады встретился с семьёй артистки в Майами, где они весело провели время, забыв о работе и других делах.

Нетребко показала в Instagram «другого» Киркорова без косметики и привычных нарядов


Анна Нетребко, которая сейчас со своей семьёй проводит время в Майами, приятно удивила подписчиков в Instagram, когда показала фото и видео «другого» Филиппа Киркорова, а именно то, каким он бывает весёлым и простым вне сцены. Пользователи Сети заметили, что отсутствие на лице косметики никак не влияет на внешний вид певца, а без укладки на голове он выглядит очень даже «домашним». Кроме того, фанаты обратили внимание, что сам Киркоров, как и его хороший друг — супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов, не договариваясь, нарядились в практически идентичные футболки, за что уже прозвали их «братьями».

В комментариях под публикацией оперной певицы большинство подписчиков признались, что были рады увидеть «другого» Филиппа Киркорова, ведь без сценического образа он выглядит совершенно иным человеком — добрым, простым и весёлым мужчиной.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:40

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