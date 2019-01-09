Нетребко показала в Instagram «другого» Киркорова без косметики и привычных нарядов

Анна Нетребко, которая сейчас со своей семьёй проводит время в Майами, приятно удивила подписчиков в Instagram, когда показала фото и видео «другого» Филиппа Киркорова, а именно то, каким он бывает весёлым и простым вне сцены. Пользователи Сети заметили, что отсутствие на лице косметики никак не влияет на внешний вид певца, а без укладки на голове он выглядит очень даже «домашним». Кроме того, фанаты обратили внимание, что сам Киркоров, как и его хороший друг — супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов, не договариваясь, нарядились в практически идентичные футболки, за что уже прозвали их «братьями».В комментариях под публикацией оперной певицы большинство подписчиков признались, что были рады увидеть «другого» Филиппа Киркорова, ведь без сценического образа он выглядит совершенно иным человеком — добрым, простым и весёлым мужчиной.